屁孩違規還嗆聲 拿刀拿槍卻被司機拿圓鍬打趴

2017-12-20 19:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕游姓貨車駕駛今天趕著送貨，在新北市土城街頭碰上違規左轉，同乘一輛機車的2名屁孩，屁孩不但沒向對方道歉，乘客還掏槍恐嚇，但被貨車駕駛持圓鍬、過肩摔擊退，2名屁孩不死心，事後還持西瓜刀在宏國德霖科技大學附近，找游男尋仇未果，2次衝突都被民眾目擊報案，警方今天逮獲林姓乘客，起出BB槍，追緝綽號小明的騎士到案中。

警方調查，今天上午6時許，獲報土城明德路一段有行車糾紛引發的亮槍恐嚇案，警方到場時，剩下34歲游姓貨車駕駛在場，他指稱，正常行駛時，差點遭違規左轉的1台機車撞上，對方不但沒表示歉意，乘客甚至掏槍恐嚇，他連忙從車上拿出圓鍬反擊，先將騎士過肩摔，再持圓鍬打趴持槍的林嫌，造成騎士右後背受傷，落荒而逃。

警方查緝之際，30分鐘後，獲報宏國德霖科大附近，有一輛機車乘客持西瓜刀，當街疑要尋仇，因當地位處德霖學區，學生、住戶嚇得報警，警方過濾後，發現為金城派出所亮槍糾紛同一案，警方鎖定犯案機車查緝。

警方在今天下午3時許，到20歲林嫌住處逮人，當場在他住處起出犯案用的BB槍等證物，林男辯稱，因騎車的小明與小貨車行車糾紛，他才拿玩具槍出來恐嚇，眼見對方持圓鍬反擊，警方依恐嚇、傷害及違反社維法法辦林嫌，續追共犯到案。