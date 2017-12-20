惡賊拒捕撞爛警車 員警左右夾擊逮人

惡賊拒捕撞爛警車，員警英勇圍捕。（記者魏瑾筠翻攝）

2017-12-20 19:13

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市蘆竹警分局南崁所員警李國駒、吳元耀今凌晨3點多巡邏時，見57歲華姓男子駕駛一輛自小客貨車形跡可疑，經查發現該車為失竊車輛，上前攔查卻被衝撞，支援員警洪志杰、陳韋任趕抵，華男再度加速衝撞該輛警車，並欲倒車逃逸，被另輛警車立即上前夾擊，追捕過程造成警車車頭遭撞爛，所幸無發生重大傷亡，訊後警方依竊盜及妨害公務罪嫌將華男移送桃園地檢署。

蘆竹警分局表示，今天凌晨3點半，員警李國駒、吳元耀行經蘆竹區南崁路與忠孝東路口巡邏時，見一輛灰色自小客車行跡可疑，立刻以警用電腦查詢，發現該車為失竊車輛，欲攔截圍捕，而該車卻一路沿蘆竹區油管路高速行駛還逆向拒絕攔查。

警方說，該男駕駛自小客貨車至南山路與長安路口遭第一次攔停，然而華男拒絕停車還衝撞巡邏車，接著逆向行駛逃逸，支援警員洪志杰、陳韋任駕駛巡邏車見失竊車輛迎面而來欲擋住其去路，華嫌見狀並未停車反而加速衝撞，並欲倒車逃逸，遭另輛巡邏車立即上前夾擊，成功攔停。

警方表示，該男為49年次，有多項毒品、竊盜刑案資料的華姓男子，其駕駛自小客貨為3日前在林口區竊得，車內還搜出多個失竊車牌；而員警洪志杰於追捕過程中造成右手指挫傷，其餘員警無大礙，華男則是衝撞時頭部有擦撞受傷；全案訊後依竊盜及妨害公務罪嫌將華男移送桃園地檢署。