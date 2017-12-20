刈包吉年事高、曾開刀 兒子心疼：讓我爹回家含飴弄孫

2017-12-20 18:26

〔記者王冠仁／台北報導〕台北萬華知名善心老闆「刈包吉」廖榮吉多年來都替街友設宴的，今年高齡已78歲，近日傳出感嘆體力、財力不足，想找接班人。廖榮吉長子廖輝煌今天看到相關報導後出面，訴說十分心疼父親數十年來每年春節圍爐都在外張羅街友宴，無法與家人團圓、共享天倫，「拜託讓我爸爸休息吧！」

廖輝煌說，他原本在汽車租賃公司擔任主管，但數年前不忍父親年事漸高，每年都為了張羅街友宴而勞心勞力，7年前毅然決然離開工作崗位，回家幫忙父親做生意，想減輕父親工作量。

近年來父親年事已高，體力、活動力大不如前，但每年春節前，社會各界「自動自發」將善款、物資捐贈過來，他父親雖然有感年事已高，但每年都硬著頭皮苦辦下去，若金額短缺甚至會自掏腰包。他父親因為脊椎問題住院開刀後，身體狀況更是每況愈下，當兒子的看在眼裡，「真的十分心疼、萬分不忍」。

廖輝煌說，其實社會各界都有不少慈善團體，街友宴也不是「刈包吉」的「專利」，他希望社會大眾可以將善款、物資捐給其他慈善團體，讓他父親能夠回歸家庭、含飴弄孫。

廖輝煌強調，以前父親經營刈包攤還沒「成名」前，就有照顧地方老弱殘窮的傳統，老弱殘窮上門用餐都不會收費；未來他也將持續這個傳統，繼續照顧地方上有需要的民眾。

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