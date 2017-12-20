與已婚客人上摩鐵嘿咻 酒店小姐判賠15萬

2017-12-20 18:33

〔記者王定傳／新北報導〕已婚的蔡姓男子103年間，帶在酒店上班的羅姓女子，到新北市中和區某摩鐵嘿咻，離開時被妻子抓包，蔡男原本坦承嘿咻，簽下協議書同意賠償卻沒給，蔡妻因而怒告2人妨害家庭，新北地院除判2人各4個月徒刑外，還要羅女賠償15萬元，可上訴。

據查，103年12初晚間，蔡男開車載著剛從酒店下班的羅女，奔赴中和某摩鐵，直到早上6時許，準備離開時，被守候在外的蔡妻等人攔下，雖未查到保險套、衛生紙團等物證，不過，羅、蔡2人在派出所坦承偷情嘿咻，並簽下協議書，後因蔡男未依約賠償妻子成被告。

刑庭審理時，羅女辯稱，她與蔡男不是朋友，也不知已婚身分，加上當時對方要求道歉即可，才會在協議書上簽名；蔡男也說，當時只是到摩鐵幫羅女慶生，沒嘿咻，且蔡女職業特殊，若要嘿咻一定要他「戴套」以保護雙方，本案卻無相關物證，無法證明有嘿咻，至於協議書則是被迫寫簽。

法官調查，2人只是酒店小姐與客人關係，認識不久，卻於深夜投宿摩鐵長達6小時以上，被抓後2人又簽下協議書，坦承發生性行為，加上蔡妻指證，羅女在警局時坦承知道蔡男已婚，還說「我跟他只是玩玩」，又無證據證明有脅迫情形，依通、相姦罪判2人4個月徒刑。

蔡妻並對羅女提出80萬元求償，羅女喊冤不知對方已婚，並指蔡男不盡人夫之責，花天酒地造成她犯罪，願意賠償3萬元。民庭法官也認定2人偷情，且羅女知道蔡男已婚，判賠15萬。