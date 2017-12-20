浩鼎案》中研院急交付醣分子 吳宗益：怕廠商反悔

2017-12-20 17:58

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈因浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地院今傳喚技轉主持人、中研院副研究員吳宗益，下午接續開庭由合議庭訊問，法官質疑吳為何在簽約前就交付材料給潤雅，吳苦笑坦承「其實是怕廠商反悔」，但強調全體創作人皆同意，且都有留單據為證。

吳宗益表示，中研院有30多項技術他是創作人，其中超過20項已完成技轉，技轉承辦人常會請教他技術問題，授權金則都是智財處去洽談，之後再告知我，「因為我不懂這方面的事」，如果他認為金額太低，的確可提議再討論，但至今談成的案件，金額都超乎他的預期，所以他從未提意見。

吳宗益說，此次技轉案是首次先簽「MOU（合作意向書）」，他當時也覺得奇怪，還特別向陳淑珍詢問，才知道本案6000萬授權金額龐大，原本想等到中研院的科發基金成立，但醣基公司急於使用該技術，才會先與潤雅簽下MOU，再由潤雅轉授權給醣基。

法官質疑吳宗益在MOU、材料移轉契約皆未簽成的情況下交付2.23克醣分子，吳表示，當時因潤雅急要材料，他怕拖太久廠商事後反悔，而且翁啟惠及另名創作人蔡宗義也都同意，才會想以產學合作名義交付，後來是智財處另併入技轉契約的中的10g，他也覺得這方式不錯，「交了材料廠商之後也一定得簽約了」。

由於吳宗益當時也擔任浩鼎的顧問，他在利益揭露表上寫明領有浩鼎每月5萬元薪水，法官另問：「揭露後有規定不能簽約，或對技轉案表示意見嗎？」吳想了一下笑答：「應該沒有規定，所以我才當了創作人代表嘛！」