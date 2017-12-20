涉洩個資給司法黃牛 2官警獲不起訴

2017-12-20 17:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕刑事局國際刑警科副隊長蘇立琮、新北市三峽分局小隊長蘇貴郎，被檢舉提供被告個資給司法黃牛集團，涉嫌洩漏秘密罪，台南地檢署日前將蘇貴郎不起訴，將蘇立琮移轉管轄權至新北地檢署，檢察官調查後認定蘇立琮罪嫌不足，今也將他不起訴。

台南地檢署接獲司法黃牛案檢舉，查出蘇立琮、蘇貴郎涉嫌提供被告個資給司法黃牛集團，集團對外誆稱與司法界關係良好，可以利用其人脈行賄法官、檢察官，涉嫌向10餘名被害人詐取300萬元以上錢財，台南地檢署調查後先予蘇貴郎緩起訴處分，高檢署發回再議，蘇貴郎改獲不起訴處分，蘇立琮則移轉管轄權至新北地檢署。

蘇立琮被檢舉104年10月間，經司法黃牛集團林姓成員告知，一名高姓女通緝犯將返國歸案，蘇立琮因此登入警政署警政知識聯網管理系統確認，另並查詢高女的出入境與護照相關資料，同年11月，蘇立琮line告知林男「高的護照被扣在代表處沒錯」等訊息，涉嫌洩密罪。

開庭時，蘇立琮否認犯行，供稱林男提供線報給他，他登入公務系統查證通緝犯相關資料，一切合法執行公務；林男也說，高女被通緝的資料，他是自己上警政署網站查詢到的，蘇只有跟他說，高女確實被通緝，出入境資料他沒有請蘇查，高女有護照被扣在馬來西亞台灣辦事處，還是他告訴蘇的。

檢方認為，法務部網站上亦提供重大刑案通緝資料查詢，以保障民眾安全，民眾只要輸入全名即能查到，加上刑事局偵查員證稱，辦理海外通緝犯返國投案作業流程，初步要清查通緝犯涉案、出入境、通緝等相關背景資料，難認蘇事後確認高女是否確實被通緝，及告知林「查不到她的入出境紀錄」，有洩密之嫌，今將蘇不起訴。