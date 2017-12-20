惡男6度酒駕還撞傷女警花 狡辯反指警車撞倒他

2017-12-20 17:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕有5次酒駕前科的台中市程姓男子，今年1月4日酒後騎機車上路，還騎上公車專用道路，被台中市警局第一分局民權派出所的兩名員警盤查，他衝撞年僅20多歲的女警花簡伊彣，導致女警擦傷，台中地院審理時，他辯稱是警車撞倒他，他沒有機會撞女警，但警車的行車記錄器卻顯示，案發時警車停在程男前面，雖未拍到程男撞女警畫面，卻有程男猛催油門聲，據此依公共危險罪判處徒刑7月，必須入獄服刑，撞傷女警部分依傷害罪判處5月徒刑，可易科罰金15萬元。

判決書指出，目前因他案羈押中的程男（55歲），今年1月4日深夜11時許，喝紅酒後騎機車行駛於公車專用道，民權所女警簡伊彣與男警員江育呈駕駛警車，見程男違規而攔查，不料，程男卻騎機車衝撞女警，女警用手拉住程男衣服與機車後方，被程男拖行一小段距離後雙雙摔倒，江員立即將程男壓制逮捕，酒測濃度達0.89毫克。

台中地院審理時，程男辯稱他當時行駛公車專用道，自知理虧，因此員警攔檢時，他轉到慢車道要停車，但警車的右後車門卻突然開啟，把他連人帶機車撞倒，隨後由男警將他壓制，女警下警車時，他已經被男警壓在地上，根本就沒有機會撞女警。

地院勘驗警車的行車記錄器，畫面顯示警車停在程男的前面，雖未拍到程男衝撞女警畫面，但卻可聽到機車催油門聲音，以及人車倒地的碰撞聲，顯示女警確實被程男撞傷。

判決書顯示，程男有5次酒駕前科，這次是第6次，前5次依序是2003年判處拘役50日，易科罰金5萬元，2008年判處3月徒刑，法官不給他用1000元折算1日，而是以比較重的2000元折算一日，他繳納18萬元罰金，2011年6月與11月，他又兩度酒駕，分別判處徒刑5月，如易科罰金，以2000元折算一日，罰金共30萬元，以及判處徒刑6月，如易科罰金，以3000元折算一日，得繳納54萬元罰金，2016年他再犯酒駕，法院判處徒刑6月，可易科罰金18萬元，但併科12萬元罰金，罰金共計30萬元，他這次酒駕撞女警，已是第6度酒駕。

台中地院認為，程男一再酒駕又衝撞警察，藐視國家公權力並破壞社會秩序，惡性不輕，依公共危險罪判處徒刑7月，必須入獄服刑，撞傷女警部分依傷害罪判處5月徒刑，可易科罰金15萬元，可以上訴。

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