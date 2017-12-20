浩鼎案》交付材料皆有據 翁啟惠：絕無不法

2017-12-20 17:04

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈因浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地院今開庭傳喚創作人代表、中研院副研究員吳宗益。翁啟惠庭後受訪表示，一路走來很多錯誤訊息跟解讀，造成今天這個狀況，我不認為行政人員跟發明人有做任何不法的事情，希望經過這個審理將事實闡明。

翁啟惠並發聲明澄清，技轉不是院長職務，他也從未決定或簽署任何合約，材料交付也都有簽收單，且浩鼎與中研院本來就有產學合作，出資支援研究。

聲明稿指出，檢方指控還沒簽材料移轉合約就交付2.23克醣分子，其實該材料本來不在議定中的10克，而是吳宗益依產學合作約定交付測試材料，後來才被智財處併入合約，一切都有收據為證，並非翁啟惠私下交付，他更沒有參與。

此外，浩鼎與中研院有多項合作計畫，早在2010年就技轉中研院的癌症疫苗，浩鼎願意冒風險技轉這個技術，本是好事一椿，也是國家設定「科技基本法」的鼓勵政策，希望研發成果應用在社會上，況且浩鼎本就有優先技轉權，中研院公告後也只有浩鼎的關係企業潤雅來洽談。

更甚者，智財處在談判中授權金從2500萬增加到6000萬，是增加國庫收入，最後潤雅、浩鼎公司同意為中研院及國家争取到最大利益，怎會變成翁啟惠以院長身份收賄介入技轉？期望法庭與外界願意釐清事實真相。

翁啟惠聲明稿全文如下：

首先，技轉案不是翁前院長的職務，也從未決定或簽屬任何技轉合約，關於材料是否為私下給予？中研院都有收入簽單，證人已經說的極清楚。

關於浩鼎關係企業潤雅取得材料測試一事，浩鼎本來就跟中研院有產學合作，中研院研究出來的智產權浩鼎優先取得，因為出資者是浩鼎。

至於材料的給予，在材料移轉合約尚未往上簽決前就交付材料，澄清說明如下：

1.關於2.23克交付材料，原本不是議定中的10克材料移轉，是吳宗益博士依他所主持的產學合作約定，交付成果給出資方-浩鼎測試用的。後來智財處將它併入10克材料移轉合約中。這不是翁啟惠私下交付。

2.依中研院規定，創作人有權決定是否有償或無償交材料給有興趣的廠商測試，以提高對方對技轉的興趣，對於没有合作的廠商亦可以提供。

3.吳宗益博士先交付幾克材料皆有收據，翁前院長沒有參與。

4.浩鼎一直與中研院有多項合作計畫，也早在2010年就技轉中研院的癌症疫苗。以他們的經驗能力，願意來技轉這技術，並冒更大風險本是好事一椿，這也是國家設定「科技基本法」的鼓勵政策，希望研發成果可以應用在社會上。

5.浩鼎本就有優先權取得技轉權，在中研院公告由浩鼎委託研究的專利技術後，也只有浩鼎關係企業潤雅來談。並非檢察官或法官說的不止一家。

6.智財處在談判中增加授權金從2500萬到6000萬。這是增加國庫收入，應該張燈結彩喜洋洋才對。最後潤雅、浩鼎公司同意為中研院及國家争取到最大利益，怎麼會變成翁啟惠以院長身分介入技轉而收取賄賂呢？

上述皆是智財處及吳宗益博士的決定，翁從未以院長身分參與。翁前院長是發明人，亦從未指示吳宗益博士該做什麼事。細節越說越多，中研院長只管這些事嗎？之所以一再澄清說明，期望法庭與外界願意釐清事實真相。翁啟惠沒有涉入技轉事務是事實，真相只有越釐越清，期待早日回復個人清白及聲譽。