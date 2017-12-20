開罰單自寫「趕時間，未簽收」 天兵警下場是…

2017-12-20 17:07

〔記者陳慰慈／新北報導〕又見天兵警察！

新北市蘆洲警分局德音派出所24歲李姓警員取締交通違規時，在同一路口攔查到5位民眾逆向行駛，但李員開立罰單，竟未當場請違規民眾簽收，僅拍下證件與車牌，事後才郵寄罰單給民眾，卻在罰單上註記「趕時間，未簽收」，其中一位李姓民眾收到罰單後認為當時「沒有趕時間、沒有拒簽收」，怒向督察室檢舉，新北地檢署今依公務人員登載不實罪嫌起訴李員，遭檢舉後，李員已被調至警備隊。

起訴指出，今年10月30日晚間近6點左右，李員在新北五股區新五路與自強路口執行攔檢違規勤務，當場取締5位民眾違規逆向，但李員開立罰單時並未請民眾簽收，僅拍下民眾身分證與車牌號碼，返回派出所後，卻在罰單上標註「趕時間，未簽收」，再將罰單郵寄給5名違規者，其中一名李姓民眾收到罰單後，認為當下並無趕時間，也沒有拒絕簽收，怒向督察室檢舉。在得知被李姓民眾檢舉後，李員甚至透過李姓民眾的里長，想與對方和解，此舉更惹怒了對方。

李員到案後說，當時因「趕時間」得到另一路段執行交通違規取締，所以當下未請違規民眾簽收罰單，不認為自己有錯；但5位被取締的民眾均證稱，「沒有趕時間、沒有拒簽收」，其中一位民眾還說，李員當時還跟他借筆用，聲稱「筆沒水」，但最後也沒叫他簽收罰單。

檢察官認為，李員擔任警職3年，並非菜鳥員警，卻便宜行事，況且，若想和解應透過公部門，而非私下找里長協調，認定李員犯行將他起訴。