萬華分局3刑警無預警「被調動」 基層恐爆出走潮

2017-12-20 17:20

〔記者王冠仁／台北報導〕歷經世大運維安不力、因風紀案件被搜索兩次的萬華分局，上月由原大同分局長張素菱接任，張成為萬華首任女分局長，但今天卻有3名資深刑事幹員無預警「被調動」。由於3名刑警同時被調走「太罕見」，不少基層員警議論紛紛，頻頻探問原因卻不明所以，分局內士氣低迷，壟罩在低氣壓中，直呼「天冷心更冷」，更可能引發出走潮。

據了解，被調走的是2名偵查隊小隊長與1名偵查佐，分別調往北投、南港、文山一分局；萬華分局高層對此三緘其口，不願明講，基層軍心大亂。

一名知情人士透露，「歷經風波」的萬華分局，在新任台北市警察局長陳嘉昌上任後，欽點原大同分局長張素菱接掌萬華分局，張上任後雷厲風行準備「整頓」。

不過，其中一名小隊長調來萬華還未滿1年，按照警界人事慣例不得調動，若強行調動「通常都是出事的」。然而目前並未有任何實質證據，這3名刑事幹員就遭調走，分局基層紛紛大罵「光憑聽說就調人」、「長官沒肩膀，只會切割保官位」、「誰敢在這種長官底下做事？」

與這3名刑警共事的同仁說，這3人都是刑事專才，以往破獲不少毒品案、槍砲案、詐欺案；其中一名小隊長在最近兩個禮拜，為追查一件百萬詐欺案，頻頻停休去外縣市查訪，如今案件還沒破就被調走，「這叫繼續辦案的人情何以堪」。

此外，近年來刑警公文繁重又不被民眾尊重，願意當刑警的人越來越少，萬華分局偵查隊目前出缺8人，分局為補足人力，從各派出所找來了不少警力支援，如今又有3人調走，工作量都必須由其他同仁分擔，引起基層反彈，不少人直呼工作重、調動沒原則，「誰敢繼續待萬華？」

據指出，這3名刑警曾詢問分局高層，但長官不願明講原因，只不斷勸說「不要弄得大家難看」、「現在走還能選地方」；這3人不願讓長官「為難」，只好同意寫報告「被調動」，並在今日報告生效走人。