警拍台版「門徒」 超寫實劇情震撼人心

高中職組第1名：吳妮臻（中白衣領獎者）-笑，是什麼（華盛頓中學）。（記者姚岳宏攝）

2017-12-20 17:14

〔記者姚岳宏／台北報導〕還記得電影「門徒」，主角被毒品控制，震撼人心的情節嗎？刑事局特別製作防毒宣導短片「阿仁」，寫實程度更甚「門徒」，今天並在松菸台北文創大樓舉辦「最IN反毒創意徵選公開秀」，現場除播放「阿仁」，另頒發「拒絕毒害，青春無礙」反毒短片創作徵選活動的優勝學生作品，全程透過臉書直播。

刑事局表示，「阿仁」由陽光暖男陳慕和劉奕生領銜演出，描述青春期叛逆少年，感到內心空虛，在死黨慫恿下，不慎踏入吸毒的迷幻陷阱，明知錯誤仍越陷越深，功課一落千丈，最後死黨用藥過量死亡，才讓他在崩潰覺醒之餘，發現身邊其實不乏父母的關愛。

首次挑戰演出吸毒者的陳慕表示，青少年在感受壓力大又找不到出口想逃避時，應多接觸正面的力量，才會明白自己並不孤獨。

此外，刑事局舉辦「拒絕毒害，青春無礙」反毒短片創作徵選活動，從學生稿件中選拔出優勝作品，現場播放高中職組第1名「笑，是什麼」和大專組第2名「獨舞」（第1名從缺），前者描述忽略周遭關懷卻只感受到孤獨的叛逆少女，因吸毒而失去健康，更永遠失去笑容，和「阿仁」有異曲同工之妙，後者以舞蹈演出吸毒對身體的傷害，意境深遠，會中除讓得獎學生分享創作理念和拒絕毒品的態度，也接受現場評審的犀利講評，緊張程度直逼超級星光大道。

「拒絕毒害，青春無礙」反毒短片創作競賽優勝名單

大專組

第1名：從缺

第2名：王薪語-獨舞（國立台北藝術大學）

第3名：呂品宏-宅男六招（亞洲大學）

網路人氣獎：從缺

高中職組：

第1名：吳妮臻-笑，是什麼（華盛頓中學）

第2名：陳馨蓮-拒絕毒害，青春無礙（啟英高中）

第3名：施沛雨-粉思（高雄高商）

網路人氣獎：李孟臻-道聽毒說（新民高中）

影片連結

2018年最新反毒宣導短片「阿仁」- 陳慕、劉奕生（30秒）

2018年最新反毒宣導短片「阿仁」- 陳慕、劉奕生

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