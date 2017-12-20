掏空幸福人壽127億 鄧文聰判10年定讞 併科罰金3.5億

前幸福人壽董座鄧文聰（左一），二審判刑26年。最高法院今下午審結，合議庭認定鄧文聰犯違反證交法加重背信罪，將他判刑10年、併科罰金3億5000萬元確定，鄧須入獄執行。（資料照，記者楊國文攝）

2017-12-20 16:29

〔記者項程鎮／台北報導〕前幸福人壽董事長鄧文聰，被控掏空公司資產127億元，一審重判28年、二審改判26年，最高法院下午審結，合議庭認定鄧文聰犯違反證交法加重背信罪，將他判刑10年、併科罰金3億5000萬元確定，鄧須入獄執行。

最高法院指出，判決鄧文聰10年徒刑定讞的部分，是他違背職務向渣打銀行質押借款的犯行，至於鄧另向境外EFG銀行質押借款的部分，則撤銷發回高院更審，主要因為法院還沒收到美國的司法互助文件，加上二審採信鄧前任的幸福人壽董座黃正一辯詞，判黃無罪，合議庭認為與卷證資料內容有落差，因此發回更審。

鄧文聰、黃正一被控在2007年8月將幸福人壽5000萬美元資產移給EFG銀行成立STAAP基金後，向EFG借款2200萬元美金，兩人運用在私人企業上，鄧2008年1月接董事長後，再拿幸福人壽1億5600萬美元資產，委託EFG成立SFIP基金，向EFG質押借款後洗錢到私人帳戶。

金管會前年8月發現幸福人壽資產遭質借2億多美元，且未獲清償，其中1億9384多萬美元資產，遭EFG銀行凍結，遂移送鄧、黃兩人並遭起訴；至於鄧、黃兩人所涉向渣打銀行質押借款的犯行，則判刑10年確定。

一審台北地院判鄧文聰28年、黃正一9年6月，高院改判鄧26年、併科罰金7.5億元，黃則改判無罪，上訴後，最高法院今就鄧向渣打銀行質押借款的部分，依加重背信罪判刑10年確定。