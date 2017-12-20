點名名媛是「瘋狂媽媽」挨告 李婉鈺不起訴

2017-12-20 16:07

〔記者陳慰慈／新北報導〕今年6月27日，新北市議員李婉鈺在臉書PO文形容金融名媛王子苓是「瘋狂媽媽」，闖進學校摑掌、側踢郭姓男童，郭母也貼文下留言，引發王女不滿，提告兩人涉加重誹謗罪，因檢方調查後認定王女確實有施暴，7月依傷害罪嫌將她起訴，新北地檢署認為李婉鈺與郭母言論屬可受公評之事，今將兩人不起訴。

李婉鈺接獲男童母陳情，指稱小孩在學校教室，被王女衝進去毆打，害她兒子後來都不敢去上學，李得知後在臉書粉絲團「新北市議員李婉鈺的園地」貼文：「嚴厲譴責瘋狂母親王子苓，這位女士據說很會包裝自己的孩子…」男童母回應臉書貼文留言：「她這樣（對）我的孩子，要罵、也告、更在6/19在校毆打我的小孩…」王女得知後怒對兩人提告。

李婉鈺辦公室朱姓副主任出庭表示，議員只是想為民眾發聲，不希望以後還有同樣的事發生；郭母則說，「我只是把整件事發生的前因後果解釋清楚」，回應內容都是事實，沒有妨害王女名譽。

檢方調查，王女因懷疑兒子遭9歲的郭姓男童傷害，且對郭姓男童提出傷害告訴未果，心生不滿，今年6月19日上午7點50分，闖進學校，欲拉扯郭童前往向她兒子道歉未果，就摑掌郭童左臉頰、踢他大腿，還拿筒狀海報，敲打他身體，導致郭童左臉頰紅腫、擦傷、左手臂瘀青、左大腿疼痛等傷害，學校老師目擊全程並阻止，出庭作證，檢方7月將王女起訴。

檢察官認為，李婉鈺與郭母臉書貼文非憑空捏造，用字遣詞亦非尖酸刻薄，且此事屬可受公評之事，認為兩人非惡意誹謗他人名譽，今將兩人不起訴。