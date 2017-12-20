掃街車路邊抽水 機車騎士撞上亡

2017-12-20 15:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府環保局外包的掃街車，今天凌晨停在路肩要抽水，不料，後方一輛機車騎士沒有煞車直接撞上，騎士53歲鍾姓男子送醫傷重不治。警方調查，掃街車駕駛38歲涂姓男子與鍾男都沒有喝酒，全案待檢察官相驗釐清事故原因及責任歸屬。

警方調查，涂男為苗栗縣政府環保局外包道路清潔的掃街車駕駛；涂男於今天凌晨2點11分左右，駕駛掃街車停放在苗栗市經國路縣立體育場附近的南下車道路肩，準備抽取一旁灌渠溝水，做為掃接用水，被機車騎士鍾男由後方撞擊。

警方根據現場跡證，鍾男與掃街車碰撞前，沒有明顯煞車痕跡，使得鍾男雖有戴安全帽，但因胸部受嚴重撞擊，就近送往300公尺外的衛福部苗栗醫院急救，仍於凌晨近4點傷重宣告不治。

涂姓男子供稱，他今天凌晨1點多，從縣立體育場把掃街車開出，準備執行掃接作業，他停在經國路旁，準備要抽取一旁灌渠溝水，但發現水位太低，抽不到水，收起水管在車上填寫工作表，準備要到他處抽水時，就聽到撞擊聲，伴隨車輛震動，他下車察看，就發現騎士倒地。

警方說，雙方都沒有酒駕，但掃街車停放路肩，占用機車優先車道，且未在後方擺設警告標誌，研判是事故主因，不過機車騎士也未注意前方動態，也有部份肇事責任。