富味鄉混油案陳文南判4年 並沒收第三人不法所得1億多元

2017-12-20 15:57

〔記者楊國文／台北報導〕全國最大芝麻油廠富味鄉以混油冒充芝麻油案，高等法院查出負責人陳文南授意執行副總林秀蓉在櫃買中心發布不實重大訊息，謊稱相關油品全部外銷，影響股市，此外，陳文南、董事胞弟陳瑞禮指示富味鄉購買以混油假冒純芝麻油，以富味鄉損害1億多萬元，高院今以證交法的背信等罪，判陳文南4年、陳瑞禮2年6月、林女2年4月，並罕見沒收第三人（富鼎）取得施罪所得1億3136萬多元。

判決指出，富味鄉公司芝麻進口量佔全台總數3分之1以上，芝麻油出口量佔台灣7成以上，由陳文南擔任董事長兼總經理，陳瑞禮是董事外，兩人另成立富鼎資源科技公司，由陳瑞禮擔任董事長，陳文南擔任董事。

陳文南、陳瑞禮因富鼎營運不佳，為增益富鼎收益，從100年7月開始，將從富味鄉購得壓榨過的芝麻粕榨油後，再添加單價較低的白麻原油（實為混入玉米油的芝麻油）後，賣回富味鄉，獲取鉅額利潤。。

102年間，富味鄉食品因遭質疑在台販售油品混摻棉籽油，陳文南等人為避免實情曝光影響公司商譽及股價下跌，由林秀蓉命員工在公開資訊觀測站刊登「進口棉仔油精煉後直接銷往國外，未在國內銷售使用。」林另在證券櫃買中心辦理說明會時也兩度發布重大不實訊息。直到謊言被衛生單位拆穿，才承認混油均內銷，但已影響富味鄉在興櫃的股票交易價格而觸法。