疑長期追求未果由愛生恨 茶行員工狠殺老闆娘

茶行內沒有打鬥跡象。（記者許國楨攝）

2017-12-20 16:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市驚傳凶殺命案，劉姓婦人今天中午在自家經營的茶行內被兒子發現倒臥血泊中身亡，警方獲報圍起封鎖線勘查現場，發現婦人陳屍地點在2樓樓梯間，全身有十多處刀傷，其中頸部有一道長達15公分的刀傷應是致命傷，因現場沒有打鬥痕跡，警方不排除係熟人所為追查，今天下午茶行范姓員工主動投案，初步了解，疑范男長期追求劉婦未果，由愛生恨痛下殺機。

台中市北屯區崇德六路上一家茶行今天傳出命案，死者是48歲的劉姓老闆娘，警方調查指出，平時偶儞會到店內幫忙的劉婦兒子，今天中午接到客戶電話反映，表示原本都在上午10點多就開門的茶葉行還未開門營業，劉婦兒子趕到茶葉行見鐵門深鎖直覺有異，撥打母親手機也無回應，立即持鑰匙開門察看，這才驚見母親已倒臥在血泊中趕緊報警並通知住在附近的阿姨。

消防局獲報出動文昌分隊趕往救護，發現劉婦除胸部腹部有多處穿刺傷外，頸部還有一道長達15公分的撕裂刀傷，已明顯死亡；警方獲報圍起封鎖線勘查現場，發現婦人陳屍地點在2樓樓梯間，但現場沒有打鬥跡象，初步懷疑凶嫌是熟人且經進一步訪查，56歲的范姓員工在案發後已不知去向，研判他涉嫌重大展開追緝。

鄰居說，住太平區的劉婦是單親媽媽，約3、4年前買下該屋開茶行，因為人客氣與客戶互動良好，有的客戶還叫她劉姐，也未聽說有財務問題，倒是屬業務性質的范姓員工，可能因日久生情積極追求劉婦，期間常聽到兩人爭吵的聲音。

警方在案發後迅速鎖定范男追緝，范男自知難逃法網，今天下午3時許主動向警方投案，但手腕疑畏罪自殺有自殘現像，警方初步了解范男疑長期追求劉婦未果，由愛生恨痛下殺機，將進一步追查釐清。