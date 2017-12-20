不捨老東家病逝 他頓失依靠投河身亡

2017-12-20 15:43

〔記者王捷／台南報導〕呂姓男子30多年前從金門到台南打拼，在中西區的布行當業務，老闆與老闆娘對呂視如己出，直到10多年前布行關了，呂仍不捨離開，當看護照顧身體不好的老闆娘，上個月老闆娘過世，往生前還交代女兒，要盡東家的義務照顧呂男這個老員工，但呂男疑似頓失依靠投水陪葬，19日下午被人發現陳屍台南運河，警方發現時研判呂男才落水4小時，老闆娘的女兒得知後難過落淚，到警所指認屍體。

58歲的呂男在20多歲時到台南打拼，直到死前都沒有結婚，30多年前他從金門來台灣投靠遠房親戚，但因為相處不睦，便離開家鄉找工作，在他山窮水盡時，遇上陳家開的布行，老闆一家對他是如己出，讓呂男能安心賺錢買房。

10多年前，布行沒落，老闆臥病在床不久往生，陳家也關掉布行，據布行老闆娘的女兒說，呂男看他從小長大，當時布行關門時，呂曾想要離開，另謀出路，但母親當時身體不好，家裡又沒落，讓呂捨不得離開，繼續留在陳家幫忙打雜，照顧母親。

老闆娘認為呂男把年輕歲月奉獻給陳家，連布行倒了都沒有離開，又無親無故，相當感動，直到去世前還耳提面命已經出嫁的女兒，要好好照顧呂男。

老闆娘的女兒向警方供稱，上個月老闆娘因病去世，呂男疑似頓失依靠，情緒陷入低潮，19日下午發現呂男不見蹤影到警所報案，直到下午4時消防局接獲民眾通報，發現一具男性浮屍，當時屍體上找不到任何證件，這具浮屍年約50、60歲，身高約160公分，警方懷疑無名屍就是呂男，老闆娘女兒看到現場照片後難過落淚，確認呂男身分，將屍體領回。

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