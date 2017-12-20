隱藏廢工寮可能連在地人都不知道 空拍機執行清屋專案

2017-12-20 15:24

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣東港警分局的轄區內有6個鄉鎮，大都以農、漁業為主，但因產業道路、漁塭堤多又複雜，造成緝補困難，甚至還有許多連當地人都不知道的廢棄工寮淪為犯罪溫床，東港警分局長郭子弘創全國之先，結合無人空拍機和手機定位，利用空拍機建立警方的可疑地點圖資，賦予無人空拍機在娛樂外的治安防治用途。

東港警分局員警這陣子依據地區及治安特性，針對轄區偏僻地區的果園、檳榔園、漁塭及草、工寮，使用易取得的新時代科技，升級「清屋專案」到空拍層級，將勤務區塊劃分，利用空拍機逐一詳細拍攝清查轄區草工寮、漁塭、果園、檳榔園等處所，來彌補警力的不足。

「警力監控巡邏難免會出現盲點！」東港警分局表示，利用陸、空的配合蒐證，警力不再受限於地形地勢，巡邏車以往受限無法到達的地點，以空拍機飛行到偵測拍照，影像回傳除即時掌控狀況，清查過程中若發現有可疑的治安顧慮場所，就透過手機的定位標註定位於電子地圖建檔，以大數據資料庫來分析治安熱點，有別於傳統的治安熱點的作法。

東港分局長郭子弘表示，空拍機近年盛行，靈機一動想到空拍機可用在蒐集大數據資料建檔並將治安要點資料研究分析，也可用於疏導交通、搜（救）災等用途，把有限的警力發揮到最大效用，除了空拍，當下還有派出所員警會與地主或屋主認識，成為民力的一環，增加鄰里守望功能。

東港分局的「空拍清屋專案」，才剛實施就馬上建功，該轄內1塊農園，因警方空拍時，發現其農地內的工寮可能會遭人竊盜，請地主配合加強通報，果然在隔幾天後就發現真的有人下手行竊，地主馬上通知警方，當場逮捕該名竊嫌。