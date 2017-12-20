被警霸氣搶電話 匯款婦先痛哭又笑

2017-12-20 14:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市李姓婦人接到詐騙集團電話，指女兒被綁架需付贖才能回家，李婦急的到銀行匯錢，行員發現異常報警，沒想到李婦卻不理警方，揮手要警離開，員警馬上搶過電話，直接嗆說自己是警察，對方才嚇到秒掛電話，化解一場危機。

台北市大安分局新生南路派出所上週四接獲合作金庫通報，有李姓婦人疑似遭詐騙，員警到場後，發現李婦一直在講電話，分析對話內容，研判是接獲假綁假電話，李婦誤信女兒遭詐騙集團控制，欲匯款50萬元贖回女兒。

李婦已深信詐騙集團，見警方上前協助，竟冷冷道「離開！」員警研判不立即協助，恐釀憾事，直接表明「小姐，我跟他講好不好，他是詐騙集團」，李女不聽，再度揮手要警離開，同時說「不、不、不、」並轉身遠離警方。

李婦繼續與詐騙集團對話「銀行問我領款要做什麼用？我就按照你剛剛說的，裝潢用的呀，50萬…我就緊張忘了帶呀（身分證）…」，警方聞言無奈，但必須捍衛民眾權益，當機立斷，立刻上前接下詐騙集團電話，霸氣回應「先生，你不要再騙人了，我是警察，小心一點！」

對方詐騙集團雖秒掛電話，結束一場騙局，李婦卻一臉錯愕，仍無法相信警方，甚至痛哭、怕女兒遭遇不測，員警立刻詳細說明詐騙手法，另請行員撥電話，讓李女與女兒通話確認平安無事後，李婦始放心。

李婦在電話中訓斥女兒怎麼沒接電話，害她嚇個半死，差點被詐騙得逞，另方面亦相當感謝警方能如此果斷協助攔阻匯款，免除她重大損失。