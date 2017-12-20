新竹檢警聯席會議 宣示全力打擊毒品

新竹檢警聯席會議中，各機關首長均宣示將全力打擊毒品。（記者蔡彰盛攝）

2017-12-20 14:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署召集轄區檢、警、調、憲、軍、廉政、海（岸）巡、移民、環保、消防、林務局等單位，在新竹縣警局舉行「新竹地區106年檢警聯席會議」，縣市首長同時強調新竹縣市一直以來均稟持共同打擊犯罪，營造美好生活圈共識，會議並就加強檢警蒐證、強制處分及相驗程序、司法文書送達等相關提案進行討論，達成多項決議及共識。

新竹地檢署檢察長姜貴昌指示檢警調、海巡等單位應落實執行行政院「新世代反毒策略」，全面打擊毒品，達到毒品零容忍目標。並表示新竹地區有珍貴森林資源，國土保育工作刻不容緩，強調查緝破壞國土案件之決心。

高檢署檢察官張春暉則指示重點工作為毒品及電信詐騙案件，強調應加強校園毒品來源追溯、瓦解販毒集團，以追本溯源，有效減少毒品供給來源。而詐騙案件使民眾財產受到威脅，應加強電信機房、詐欺案件查緝及犯罪所得追討，讓民眾有感，民生安全獲得保障。

針對明年度的地方公職人員選舉，以及查緝新興毒品技巧與重點，會中並由檢察官黃依琳、蘇恆毅分別就選舉查察及毒品查緝提出專題報告，分享經驗並和與會成員交換意見。新竹地方法院庭長黃美文並針對通訊監察及搜索票聲請各項要件及重點，提供寶貴意見，並與陸軍第六軍團指揮部就現役軍人涉案時與原所屬單位，建立聯繫窗口。

最後，姜貴昌指示為因應明年地方公職人員選舉，檢警調應盡早擬定查賄策略，蒐報賄選、暴力情資，以防黑道、黑金介入選舉，期能淨化選風。新竹地檢署將持續與各機關維持良好橫向聯繫，發揮檢察功能，深化司法改革及司法保護業務，執行法律賦予的職權，全力推動各項檢察業務。