酒駕自摔全身傷 男為脫罪謊報摔落山崖

2017-12-20 14:28

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區一名21歲許姓男子，18日凌晨報案稱自己在石碇山區迷路，警方搜索多時發現許男，卻發現其全身是傷且有濃濃酒味，另在附近發現一台倒地的機車，逼問之下，許男才坦承自己是假迷路真酒駕，「怕被抓才說謊」，許男現於加護病房觀察中，待傷勢穩定後，警方依酒後駕車涉公共危險罪嫌函送偵辦。

許男坦承，自己在18日晚間酒後騎乘機車，在北47-1區道約4.2公里處自摔受傷，造成右臉嚴重腫脹、手腳多處擦傷疑有骨折，因擔心被抓，便先忍著痛走到山區，在打110求救，稱「我跌落山崖，好不容易爬起來，現在迷路了」。

石碇所警員高彥哲及蔡東恒受理後立即前往石碇區湳窟路29號附近山區搜尋，但山區行動電話定位範圍太廣，且山區林木覆蓋，初步搜救並未發現許男。

警方擔心許男在山上有危險，立即以電話聯絡許男，請許男說出附近的地型狀況， 後兩名員警終於在凌晨3時20分許，在北47-1線道約3.9公里處的土地公廟內找到許男。

警方詢問許男傷勢，卻發現其身上飄出濃濃酒味，警方另發現許男的位置附近有台倒地的機車，經詢問，許男一開始還辯稱「我是走路上來的」，後才坦承自己酒駕，警方對其進行酒測，酒測值為0.41MG/L。

許男先由消防人員送至北市萬芳醫院搶救，萬芳醫院診治後發出病危通知，許男現於加護病房觀察中，待許男傷勢穩定後，依酒後駕車涉公共危險罪嫌函送偵辦。

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