以母之名捐救護車 他最後才讓媽媽知道

善士朱立中（左）為給長年行善的母親邱舜華（中）一個驚喜，以母親之名默默捐助新北市消防局柑園消防分隊救護車，新北市消防局副局長陳崇岳（右）、第五大隊長林永東等義消到場見證。（記者吳仁捷攝）

2017-12-20 14:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕善士朱立中創設「中鼎藝術名門」公司有成，其母親邱舜華總教誨子女不忘回饋社會，朱立中記取母訓，默默聯繫新北市消防局柑園分隊，以母親名義捐助救護車，直到確認捐車前一週，才讓母親知道，今天朱家母子三代齊聚，共同捐贈救護車，消防局副局長陳崇岳感謝之際，代表消防局回贈模型車感謝朱家善行。

81歲老阿嬤邱舜華今天在兒子朱立中、女兒與孫子等至親陪同下，到柑園分隊捐贈248萬元的高性能救護車，新北市消防局副局長陳崇岳先從邱舜華手中接過救護車鑰匙受贈，再回贈模型車感謝；而促成這宗捐車的，則是孝子朱立中感念母親教養之恩，跟著母親行善多年，想透過捐車給母親一個驚喜，也見證自己從未忘記母恩。

朱立中說，幼時由父母含辛茹苦養大，除了盡孝，總想多為雙親做些什麼，多年來不但與母親捐贈家扶、世界展望會，每當國內外重大災害，也總捐助款項；由於母親總說，有能力要多回饋社會，他記下母親的心願，默默聯繫消防局，得知公司附近的柑園分隊救護車已屆年限，從年中起開始進行捐贈救護車事宜，直到捐車前，才告知母親，母親又驚又喜，直稱讚他做了很有意義的事，讓更多人可以受惠。

陳崇岳說，新北市去年救護案多達19萬2403件，平均每天有527件緊急救護案件需求，緊急救護服務需求儼然已成為民眾最需要的公共服務，其中到院前心肺功能停止（0HCA）案件共2348件，經急救後24小時存活數達511人，康復出院數達165人，康復出院率（7.03%）更是年年增長；也特別感謝邱舜華與兒子朱立中的捐贈善行。