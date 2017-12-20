夾娃娃機夯引「暴力」偷竊 他用磁鐵「智取」也送辦

2017-12-20 14:06

〔記者許國楨／台中報導〕夾娃娃機風行全台卻也引發宵小覬覦，有人因屢夾不中動用工具使出「暴力」偷機台內物品，甚至連砂輪機都出動，但陳姓男子則是以強力磁鐵將藍芽喇叭等3C物品吸到洞口後偷走，雖屬「智取」仍違法，昨被警方循線逮捕到案，初估至少有4家娃娃機店受損，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

全台夾娃娃機店如雨後春筍般一間一間開立卻也衍生不少亂象，有人因屢夾不中大為光火，索性利用鐵槌、菜刀等各式工具撬開機台後竊走裡頭的高單價3C物品，甚至還有人使用砂輪機、鐵棍企圖破壞機台鎖頭後竊取銅板，卻因砂輪機聲音太吵，還沒得手先引來警方注意就逮。

無獨有偶，台中市一中商圈及太平區、大里區的夾娃娃機店，最近也遇到一名身材微胖男子以強力磁鐵將機台內的藍芽喇叭（價值約1000元至2000元不等）等3C物品吸到洞口後偷走，因偷竊過程快速，娃娃機台主人人自危，報警處理，期間更有台主在個人臉書貼出影片、照片提醒大家要大家幫忙分享指認，揪出賊星。

台中市第二分局育才派出所則是在接獲報案後調閱相關監視器過濾，根據竊嫌騎乘機車以車追人，鎖定住太平區的30歲的陳姓男子涉嫌，昨晚上門抓人，無業陳男供稱，因看到滿街都是夾娃娃機店，一時無聊興起拿強力磁鐵在住家附近夾娃娃機店偷取藍芽喇叭一台得逞。

後來食髓知味又分別在大里區及一中商圈以同樣手法犯案，陳男雖表示願意賠償與店家和解，惟竊盜屬公訴罪，訊後全案仍依竊盜罪嫌送辦。

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