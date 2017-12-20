毒梟趁耶誕、跨年開趴狠撈 本錢一毛未回收先被逮

2017-12-20 14:07

〔記者許國楨／台中報導〕許姓毒梟想趁著即將到來的耶誕、跨年兩大開趴旺季節慶狠撈一筆不義之財，找來兩名共犯藏身偏僻鄉間民宅設置毒咖啡及毒奶茶包分裝工廠，刑事局中部打擊犯罪中心獲報查緝，當場查扣3公斤安非他命、98包毒咖啡及二、三級毒品混合物、奶茶粉、分裝袋等證物，初估該批毒品市值超過2百萬元，可供一萬人次吸食，幸好及時攔阻，未流入市面毒害更多人。

刑事局中打偵四隊日前接獲情資，指南部屏東地區有毒梟因缺錢花用，一個月前即開始購入大量各式毒品，打算利用將到的耶誕節、跨年二大開趴旺季販售大賺不義之財，經查一名有毒品刑案紀錄的25歲許姓毒販涉嫌重大鎖定監控，除進一步查出他找來27歲、21歲的鄧姓、陳姓男子協助趕工外，並在屏東市里港鄉租下透天厝作為毒咖啡及毒奶茶包分裝工廠。

警方前晚發現鄧、陳兩名共犯攜帶毒品準備進入該處所，見機不可失立即以優勢警力進行攻堅搜索，當場起出安非他命3大包（總重3019公克）、毒品咖啡包98包（總重283公克）、K他命1包（35公克）、第二、三級毒品混合物1包（重113公克）、調和毒品器具1罐、奶茶粉5罐、包裝袋1800個、磅秤2台、電子點鈔機1台、封口機1台等贓證物。

警方初估該批毒品市值超過2百萬元，可供一萬人次吸食，幸好及時攔阻，未流入市面毒害更多人，許嫌則坦承為牟取暴利準備以不同毒品及咖啡或奶茶粉製成混合型毒品後，再重新包裝販售，沒想到本錢一毛都沒回收就被查獲，訊後全案依毒品罪嫌送辦，許嫌及鄧嫌經法院裁定羈押禁見。

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