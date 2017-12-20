石木欽：公懲會擬改稱公務員懲戒法院 給予救濟機會

2017-12-20 14:00

〔記者楊國文／台北報導〕新任公務員懲戒委員會（簡稱公懲會）委員長石木欽今在該新職交接典體指出，欲將公懲會改名為公務員懲戒法院，另就公務員受懲戒應給予一次救濟機會部分，將與現任委員們協商。

司法院今上午舉行公懲會、高等法院卸、新任首長交接典禮，由司法院長許宗力監交，原高等法院院長石木欽升任公懲會委員長、原高雄高分院院長李彥文接任高等法院院長、公懲會代理委員長林堭儀則退休。交接典禮有法務部政務次長陳明堂、最高法院院長鄭玉山、司法院各廳處首長參加。

許宗力致詞指出，石木欽在3年10個多月院長任期內，致力提升審判品質和維護審判獨立、減少法官積案等工作，成效卓著，值得肯定；新任高院院長李彥文在台中地院院長等重要職務任內重視調解工作，有效減輕法官辦案負荷，並加強法院通譯成效，保障弱勢團體權益，做得有聲有色，相信將帶領高院繼續扮演各法院「領頭羊」的角色。

李彥文指出，廉潔的操守、提升裁判品質等5大主軸是今後工作重點。

石木欽指出，公務員懲戒法及公務員懲戒委員會組織法去年修法施行後，使懲戒委員會法院化及懲戒案件法庭化，為落實司法院大法官釋字162、396號意旨及法官法相關規定，他打算將公務員懲戒委員會改名為公務員懲戒法院，因涉及機關名稱變革及相關法規修正，是否可行，會再深入研究。

石木欽說，許宗力院長交付他任務，研究公務員受懲戒應否給予一次救濟機會，他將與現任公懲會委員們協商，如何在不改變現有體制下，又能給予受懲戒公務員一次救濟機會。

法務部政務次長陳明堂不改其幽默性格，致詞時妙語如珠，陳表示，恭喜林堭儀榮退，除了環遊世界外，希望能夠多給法務機關指導，當我們的法務志工，語畢引起一陣笑聲。

對於石木欽，陳明堂說，卸任高院院長的石木欽體諒到檢察體系現況，是「要人沒人、要錢沒錢，要命一條而已」，給予法務機關多所體恤和指導，「現在他擔任公懲會委員長，我們檢察體系會盡量克制，避免犯錯，不要把案件送到公懲會去，被公懲會懲戒，也希望委員長能夠將我們做不好的地方事先多指導我們」。

針對新任高院院長李彥文，陳明堂期許，在行政方面能夠多溝通連繫，例如院檢遷建方面，高院能夠給法務體系多多協助。