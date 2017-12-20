浩鼎案》依照翁啟惠意思辦事？ 技轉主持人：我講錯了

2017-12-20 13:57

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈因浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地院今傳喚技轉主持人、中研院副研究員吳宗益。吳在檢調偵訊時供稱，他把中研院產出的醣分子交付潤雅，是照翁啟惠寄送的電子郵件去做，今卻改口「我當時講錯了」，稱他是依照雙方「MOU（合作意向書）」行事。

檢方起訴指出，張念慈為取得翁啟惠的醣分子酵素合成法技術，2011年企圖以1500張浩鼎技術股行賄，最後僅達成期約賄賂，隔年12月再以3000張浩鼎股票行賄，翁以女兒帳戶收受，並同意張派員進入中研院學習，攜出研究成果。

吳宗益今供稱，他2000年取得博士學位，2006年6月開始在中研院研究，有獨立實驗室，他們研究的「新一代酵素合成寡醣技術」，是將翁啟惠的成名技術加以改良，所以他與翁啟惠都是創作人，承辦人陳淑珍都會咨詢他的意見，電子郵件也會副本給翁啟惠。

吳宗益說，中研院規定技轉所得40%會分紅給創作人，本案一開始陳淑珍與潤雅討論授權金為2500萬，後來簽下MOU時提高到6000萬，他認為只要陳淑珍那邊覺得合理就行，因此與翁啟惠都未對金額、條件發表意見。

他說，因MOU中有約定要交付10克醣分子給潤雅，陳淑珍發電子郵件詢問翁啟惠意見，翁也回覆「我們可以交付」，陳淑珍之後請他辦理，並要他留下紀錄，他認為雙方都已談妥，才會交付當時擁有的2.23克醣分子。

翁啟惠的辯護律師追問：「調查局筆錄中，你為什說你是根據翁啟惠的意思交付醣分子？」吳宗益愣了一下表示：「呃...我當時講錯了，翁啟惠並沒有指示他怎麼做。」

吳宗益另表示，台灣這麼小，若把技術分給兩家廠商競爭，反而不利技術發展，他認為應該專屬授權給一個有能力、願意用心研發下去的廠商，而潤雅派員學習，其實更像是「實地訪查」，親自了解技術可不可行、是不是真的，中研院也藉此機會評估潤雅能力，此部分應屬於技轉的一部分，如果最後潤雅未獲授權，也不能把此技術運用在商業行為上。

上午進行辯護律師主詰問、公訴檢察官反詰問，因結束時間已過中午12點，審判長諭知先休庭，待下午2:30再繼續開庭。