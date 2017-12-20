賺很大？ 毒販車載行動數鈔機

2017-12-20 13:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市第一分局公益派出所巡佐黃炳欽、警員蔡燈義，深夜巡邏途經向上路，發現有一輛自小客車併排臨時停車，黃員上前勸導駕駛人離去時，見到乘客座上有一台數鈔機，且插上電源供電中，隨時都可操作，還有2大疊的千元大鈔，進一步查獲毒品，以及改造手槍與子彈，警方懷疑駕駛羅姓男子是毒販，羅男辯稱毒品是壯陽植物「東革阿里」，但警方卻驗出毒品成分，依毒品等罪嫌法辦，台中地院裁定羈押。

公益所調查，37歲的羅姓男子自稱從事汽車修配業，卻在凌晨3點開著裝有數鈔機的自小客車，行徑非常可疑，員警詢問時，羅男供稱是出門收貨款、懶得用手數鈔票，才會使用數鈔機，不過，警方認為，時值深夜，數鈔機正常供電外，旁邊還有2疊千元大鈔，而羅男身上的背包內還露出一截疑似毒品吸食器，很可能是販毒。

警方共查獲毒咖啡，共1135公克，改造手槍1把、子彈14發，以及毒品分裝袋、電子磅秤、行動電話3枝，現金15萬5000元，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移請地檢署偵辦。

羅嫌對毒品及槍械來源原本三緘其口，後來才推說手槍和子彈是已經過世的朋友所寄放，至於警方查獲的毒品粉末，是摻了壯陽效果「東革阿里」（東革阿里是一種生長於東南亞的植物，又稱馬來西亞人參，具有壯陽效果），但警方卻測出含有三級毒品愷他命成分，羅嫌才坦承安非他命（5.46公克）和吸食器是自己使用的，至於其他毒品、槍械及現金的來源與用途，他都避重就輕、供詞反覆，警方建請檢察官向法官聲請羈押獲准。

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