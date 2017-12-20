毒蟲與警車保持距離惹疑 丟包毒品被警追回互控持毒

2017-12-20 13:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕黃姓及楊姓毒蟲，帶著一大包安毒要轉賣時，發現前方警車停等紅燈，駕車的黃嫌因心虛，停車時刻意拉開與警車距離，反倒引起警方懷疑，上前攔查時，黃嫌更加速逃逸，當街狂飆1公里，最後在路口被警方設置的臨時路障攔下，員警在車上當場搜出約35公克安非他命，帶回2嫌法辦。

板橋警分局調查，34歲的黃姓男子有多次毒品前科，19日凌晨1時，他開車載著49歲的楊姓毒蟲，從中和要到樹林找毒友吸毒， 兩人身上藏著一大包安非他命，開車行經板橋四川路口，剛好碰到前面紅燈，黃男發現前方有2輛警用機車，剛好也停在紅燈停止線前，作賊心虛的他，原本開在內車道，理應把車停在紅燈停止線前，但因為害怕，車輛就停在距離停止線5公尺遠，這下反而引起員警懷疑。

信義派出所機警警員章翔鋒及林緯龍從照後鏡發現異狀，立刻掉頭示意自開車的黃嫌靠邊停受檢，但黃嫌見狀猛踩油門逃竄，2警追了上去，一邊圍捕一邊通報，「跑了跑了！攔截圍捕，四川路往忠孝路，黑色自小客車」，勤指中心也迅速通報線上板橋所及後埔所的警力加入圍捕。

員警冒雨圍捕，追逐約1公里，嫌犯車輛板橋重慶、館前路口被攔下，員警拔槍喝斥，駕駛下車趴地就範， 原來2嫌會停車是因早把毒品拋出車外，但追車警員目睹一切，當街撿回丟包毒品；2毒蟲被逮後承認藏毒，卻互推毒品是對方所有，還說丟包是對方丟包，與自己無關，員警最後將2人依毒品罪送辦，深入追查毒品來源。

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