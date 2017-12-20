砂石車任意變換車道 撞死中山附醫護理師

2017-12-20 13:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕由陳姓司機駕駛的大貨車，昨天（19日）下午行經中山醫學大學附設醫院旁，疑似任意變換車道，右前輪擦撞騎機車正要到該醫院上班的李姓護理師，導致護理師摔車，就在距離上班處僅200公尺處，被貨車車輪輾死，陳男辯稱李女位於視線死角，他沒有看到李女的人與機車，不過，錄影畫面卻顯示，陳男駕駛的大貨車，竟然在轉彎處任意變換車道，導致車輪擦撞護理師，全案依過失致死罪嫌法辦。

調查顯示，61歲的陳男，昨天下午4時許，駕駛大貨車行經台中市南區建國北路，就在靠近中山醫學大學附設醫院旁，於施工的彎道處，右前已婚且育有子女的李姓護理師，她案發前騎機車上班，沒想到距離醫院僅剩200公尺，卻遭此橫禍，李女人車倒地之後，陳男仍持續行駛，貨車輪胎輾過李女的頭部，腦漿外溢死亡。

陳男沒有喝酒，他辯稱是視線死角，沒有見到李女的人車，發生事故之後，他立即下車查看，不過，貨車在現場留下近10公尺的拖痕，顯示陳男撞上李女之後，又持續行駛約10公尺，另外，錄影畫面亦顯示，案發處是一處施工彎道，貨車原本行駛內側車道，李女機車行駛外側車道，陳男卻在彎道中，沒有打方向燈，就任意變換車道，導致右前輪擦撞李女機車而釀禍，導致一個家庭破碎。

台中市南區大慶車站與中山醫學大學周圍，交通一向壅塞，近年又因鐵路高架化而更擁擠，好不容易鐵路高架化竣工，又因捷運施工而更紊亂，居民認為交通黑暗期，是當地交通堵塞與車禍頻傳的禍首。