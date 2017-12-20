指鄭永金「會搓湯圓」邱鏡淳判賠20萬確定

新竹縣前縣長鄭永金指邱鏡淳（前）稱他「非常會搓湯圓」，損害他名譽，民事部份，高等法院今判邱必須賠鄭20萬元確定。（資料照，記者蔡孟尚攝）

2017-12-20 12:57

〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣前縣長鄭永金不滿現任縣長邱鏡淳和他競選時，邱稱他「非常會這樣搓湯圓」，損害他名譽，但最高法院今年9月判邱鏡淳違反選罷法無罪定讞，民事部份，高等法院今判邱必須賠鄭20萬元確定。

鄭永金指控，邱鏡淳涉於2014年11月25日下午2時許，在新竹縣橫山鄉發表政見時，公開表示「桃山隧道…commission（回扣）全部拿光光」、「因為這個人，非常會做人，非常會這樣搓湯圓，檢察官其他全被他搓光光」等語，是在影射他收受工程包商回扣，並以「搓湯圓」方式擺平司法案件，因此對邱提告違反選罷法並求償。

審理時，邱強調清白，指稱當時發言沒指名道姓，其實他講的是桃山隧道的承包商，鄭永金自己對號入座，辯護律師強調，邱鏡淳當時用客語說的「搓粄圓湯」，意思是很會作公關、很會做人，但被翻譯成國語（應為台語）「搓湯圓」而變了調。

一審前年9月判邱4月徒刑，得易科罰金，褫奪公權1年。邱不服上訴，高院駁回邱上訴，維持一審原判決，最高法院撤銷發回高院更一審，更一審今年2月改判邱無罪，上訴後，最高法院9月判邱無罪定讞。