消防署內亂！ 史上最貪署長黃季敏怒告前署長

史上最貪消防署長黃季敏（見圖）認為，葉吉堂與曾姓視察赴檢方作證時具證述不實情況，怒提告訴。（資料照）

2017-12-20 13:01

〔記者溫于德／台北報導〕消防署內亂！史上最貪署長黃季敏，狀告前署長葉吉堂與曾姓視察。

據悉，本案牽涉93年度「防救災專用衛星通訊系統及現場通信救災指揮車暨整合平台建置」採購案，以及97年度「防救災專用衛星通訊系統維護服務」採購案。

黃季敏認為，時任主任秘書的葉吉堂，就「整合平台建置」採購案赴檢方作證時，明知該會議由葉主持並做成決議，與他無干，卻將責任推向黃，胡亂指摘「是黃主持並做決議。」至於曾姓視察，則就「系統維護服務」作證時，同樣卸責於黃。黃基於名譽權受侵害，對兩人連帶求償900萬，以彌補名譽受損。

台北地院民事庭稍早開庭時，被告律師質疑，原告律師相隔4月才又提出書狀，明顯延遲訴訟，請合議庭今天辯論終結；但黃的委任律師張靜隨即反駁，「4月時間是為準備多達100頁的書狀、非草草3頁。」合議庭考量後仍再定明年3月開庭審理。

張靜庭後受訪強調，葉吉堂與曾姓視察不實證述屬「推卸又指摘」行為，同時是公懲會認定黃「未公正辦理，違反政府採購相關規定」原因之一，已於2013年5月31日依公務員服務法及公務員懲戒法，將黃撤職並停止任用2年、要求繳回全數已領退休金。

回顧黃季敏被控貪污收賄、圖利等罪案件；檢方認定黃藉由「救難器材採購」受賄2076萬，再藉「救災衛星系統與指揮車整合平台標案」名義，圖利廠商1207萬元；刑事一審依收賄、洗錢與偽造文書等14罪，併判18年刑期，褫奪公權8年，沒收2076萬元不法所得，可上訴。