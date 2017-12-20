涉及千萬詐騙案 車手頭潛逃桃機被逮

2017-12-20 12:31

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣檢警針對「假檢警、假綁架、猜猜我是誰、假工程、假網拍」等詐騙型態，全力展開掃蕩，其中有1起詐騙案，成功瓦解躲藏在桃園的犯罪集團，逮捕13名嫌犯，並攔阻合計1300百餘萬元財損，惟美中不足的是遭張姓主嫌兔脫，還好檢警鍥而不捨追查，昨日在桃園機場順利將企圖潛逃出境的張嫌逮捕歸案，今日南投地方法院裁定羈押。

南投檢警19日半夜接獲通報，指20多歲的詐騙集團張姓主嫌，準備在同日早上6時許出境前往香港，立刻協請移民署及航警局先行留置，隨後將人拘提到案，訊後依加重詐欺、洗錢防制條例等罪嫌移送南投地檢署偵辦，今日檢察官複訊後，發現住家位在桃園的張嫌，為了閃避追查竟不斷變更戶籍地址，因此認其有逃亡事實，加上涉案情節重大，經向南投地方法院聲請羈押後獲准。

南投縣警察局長邱寬愉說，因警方全力在車手向被害人取款時進行埋伏、逮捕後，絕大多數均經法院裁定羈押，導致車手來源極度短缺，在此情況下，目前犯罪集團詐騙手法也逐漸轉變型態，不再僅止於被害人「面交取款」模式，而是變更為直接詐騙被害人自己前往金融機構辦理「電話銀行」，並簽立「約定轉帳」、「質押預支」等服務項目，一旦被害人信以為真，前往申辦上述服務項目，詐騙集團取得其密碼後，便可自行以電話轉帳方式，將被害人帳戶內的積蓄轉提一空，不得不小心、謹慎。

因此，警方呼籲民眾遇到類似詐騙手法或疑似詐騙電話時，尤其是上了年紀的長輩，千萬不要緊張，切記「1聽2掛3查證」口訣，速撥打165反詐騙專線免於被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆