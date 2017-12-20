偵防車隔天要裝檢仍被撞 警憤開8槍攔人

被捕毒犯趴在地面。（記者蔡清華翻攝）

2017-12-20 12:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄楠梓警方日前執行夜巡，在楠梓區常德路常順公有停車場發現2輛可疑人車進行盤查，不料，其中一輛由林姓男子所開的汽車不配合盤檢，還開車衝撞偵防車，員警連開8槍後林男仍兔脫，橋頭地院依損壞公務員職務上掌管之物品罪判他徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，今年2月21日深夜，楠梓警分局偵查隊員警夜巡時，發現常德路旁公有停車場兩部黑色自小客車旁有數名年輕人聚集、形跡可疑，遂駕駛偵防車趨近準備實施盤查，其中一部自小客車後座的沈姓男子下車後，開車的林姓男子竟倒車加速衝撞員警及偵防車，員警朝嫌犯駕駛車輛輪胎射擊8發，嫌犯駕車仍逃離。

另輛小客車的梁姓、翁姓男則被警方控制，員警梁嫌駕駛之自小客車上起獲三級毒品K他命4大包（毛重約400公克）、現金16萬餘元。

由於隔天適逢警用車輛裝備檢查，員警在持槍警戒時，見林姓駕駛拒絕配合意圖駛離，一時情急還特地大喊「不要撞、不要撞，我明天要裝檢！」卻仍遭加速衝撞。

林男衝撞警車後，3小時後跑到派出所投案，辯稱他見對方沒有穿警察制服，誤以為是仇家尋仇，才會開車衝撞逃離；橋頭地院審理時，法官認為，當時警方有表明身分，林男所稱之詞不足採信，因此仍判他有罪，全案可上訴。