住豪宅佈黃金風水陣、爽開瑪莎拉蒂 詐騙集團遭掃蕩

陳嫌以租賃瑪莎拉蒂代步。（記者方志賢翻攝）

2017-12-20 12:00

［記者方志賢／高雄報導］高雄、台中警方聯手破獲隱身透天豪宅詐騙機房，逮獲綽號「漢堡」陳姓主嫌等6人的詐騙集團，陳嫌等人假冒中國檢察官、公安，詐騙中國人匯錢，初估上百人受害，不法獲利數百萬元，警方發現陳嫌出入以租賃瑪莎拉蒂代步，到高檔鐵板燒犒賞員工，每人餐費高達6000元，出手闊綽。

警方表示，33歲陳嫌是台中不良幫派的角頭，有組織、傷害及詐欺等前科，他平時以價值500多萬元的租賃車瑪莎拉蒂代步，警方在陳嫌住處查扣現金110萬元，還發現名錶、聚寶盆、黃金風水陣等物。

高雄三民二警分局偵查隊獲報陳嫌籌組詐騙機房，為規避警方查緝，經常變換機房位置，近期以每月6萬元租下台中市南屯區的高級透天厝，疑籌組詐騙機房據點。

警經多日蒐證發現該處夜間均有數名年輕人出入，駕車入內時迅速降下鐵捲門，且門窗均以物品遮掩，經查證確定定是詐騙集團據點。

警方報請檢察官指揮偵辦，本月14日上午11時35分許，高雄、台中警方，並出動台中特勤警方，兵分2路突襲南屯區機房及陳嫌住處，共拘提陳嫌等6人，並查扣詐欺教戰守則1張、隨身碟3枝（內含中國人民資料清單、機房成員績效表等）、薪資單、分工表、存摺一批及中國被害人轉單及筆記型電腦等相關證物，依法偵辦。

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