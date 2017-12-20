機車與休旅車相撞拖行引大火 男大生騎士彈飛亡

2017-12-20 11:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市驚傳死亡車禍！江姓男子昨晚開車外出訪友，途中行經北屯區東山路時與騎機車的劉姓大學生迎面撞上，機車卡在車子底盤拖行引發大火被燒到僅剩骨架，男大生則因猛烈的撞擊力道被撞到當場彈飛落地傷重送醫不治，由於當時號誌燈號正在轉換中，雙方是否因為搶黃燈導致車禍，警方已將事故現場圖及路口監視器送交通大隊鑑定，進一步釐清肇事原因。

警方調查，在餐廳工作的24歲江男，昨晚10點多趁休假駕駛休旅車外出訪友，他沿東山路往市區方向行駛，卻在行經光西巷路口時，直接撞上從東山路左轉光西巷、由20歲劉姓男大生騎乘的機車，機車卡在休旅車底盤被拖行瞬間引發熊熊大火。

由於機車油箱疑因撞擊後破裂，再加上拖行時摩擦產生火光，火勢一發不可收拾，消防人員獲報趕往雖及時撲滅未釀成更大災情，但機車被燒到只剩骨架，休旅車車頭也全毀，現場令人怵目驚心。

至於被撞到彈飛的男大生腿部嚴重骨折，當場沒了呼吸心跳，經救護人員實施CPR急救緊急送往潭子慈濟醫院搶救後，仍因傷重宣告不治，死者家屬接獲通知趕到醫院，情緒悲痛，警方表示，2名駕駛酒測值均為0，為確定路權並釐清肇責，已將事故現場圖及路口監視器送交交通大隊進一步鑑定，江男訊後則依過失致死罪嫌送辦。

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