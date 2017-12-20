鋁棒活活打死叨念父親 啃老族自首判18年

2017-12-20 11:45

〔記者楊國文／台北報導〕49歲男子陳振華深夜酒後回家，見無業啃老的兒子陳沛文，嘮叨唸他不工作，將一根鋁棒丟向兒子，說出「打死你」等氣話，陳沛文撿走鋁棒狂砸父親頭、頸、腹部等共10多下致死；審理時陳崩潰大哭，辯稱無殺人之意，家人也表示原諒他，高等法院考量陳沛文乃自首，今判18年徒刑。

在押的陳沛文今放棄出庭聆判，無法得知他對判決的看法。

判決指出，陳振華以打零工為生，不時供應無業的兒子花用，但有酗酒惡習，酒後多次對太太家暴，也時常與兒子發生口角。

去年6月10日晚間10點，陳父回家見到無業的陳沛文，對他叨唸幾句，還跑到陽台拿球棒砸兒子，陳男認為父親故意找碴，撿起鋁棒朝父親頭部、頸部、背部用力揮擊10多下，陳父都沒反擊。陳男行凶後見到父親趴在地上，沒有報案，外出找朋友聊天，隔日凌晨4時許回家，才撥打電話自首。

審理時他否認有殺人之意，並說「我不知道下手那麼重，我失控了！」律師則認為陳男當時有精神障礙；不過，依鑑定報告認定，陳男犯案時並無精神障礙，案發前也未受父親家暴。

高院認定，陳男幾乎是活活將父親打死，且拿鋁製球棒用力揮擊被害人頭部等身體部位，用力甚猛，是主要死因，但審酌他曾遭父親家暴、當時又被叨唸遭丟擲鋁棒，受到刺激一時犯下大錯，返家時崩潰大哭，偵審時也有悔意，加上自首可減刑，今仍判他18年，還可上訴。