打死自己哭鬧兒、女 狠父判刑10年半

狠父殺死自己幼小兒女，判刑10年半。（資料照）

2017-12-20 11:03

〔記者張文川／台北報導〕新北市狠心父親江文吉，10年前因4歲女兒恩恩尿床，竟將她活活打死，遺體裝箱丟到山區掩埋，已被法院判刑8年定讞，偵查期間他主動向檢察官透露，案發隔年他又因7月大的次子哭鬧，將男嬰掌摑打死，新北地院一審依成年人故意傷害兒童致死罪，將他判刑10年半，高等法院今駁回檢、辯上訴，維持10年半原判。可上訴。

特別的是，被江男打死的女童恩恩與男嬰小翰（皆化名），遺體都未被尋獲，但2案都判有罪，法院根據江男自白、法醫鑑定、目擊者證詞與測謊，將他定罪。

判決指出，江文吉與首任妻子蔡女2003年婚後生下恩恩，隔年離婚，由江男監護恩恩，2007年他再娶葉女，生下2男1女，同年9月江不滿4歲的恩恩尿床，拿掃把柄打恩恩的頭，還掌摑後腦勺2下致死，裝入行李箱載到土城石門山區掩埋。

恩恩屆齡仍未入學，警方追問生母，蔡女說夢到恩恩全身是血，請警方把恩恩列為失蹤人口，檢警借提訊問已另案入監服刑的江男，江坦認殺害女兒，最高法院今年已判8年徒刑定讞。

2008年葉女因詐欺案入監，8月江男不滿7月大的次子小翰哭鬧而掌摑，小翰出現異狀，江自行急救，張姓女屋主出門前叫他趕快小翰送醫，但江仍自力急救，終告死亡，遂將兒子遺體放入塑膠袋，裝進行李箱包上塑膠袋，放在房間床底下，騙屋主說已把兒子送給親戚照顧。

江男在恩恩案偵查期間主動向檢察官坦承也殺了小翰，供稱藏屍的行李箱一直在房內，但檢警重回現場，行李箱最終不翼而飛，尋遍不著，研判是後來接著住的房客未察覺行李內的裝了嬰屍，被房客誤認是前任房客的垃圾而丟棄。

審理時，江男表示有抄寫地藏經焚燒迴向給往生的兒女，法醫研究所鑑定認為，江男打男嬰巴掌，可能造成頸椎骨動脈損傷、顱內出血，導致脫糞，也符合江男說兒子描述死前大便稀稀水水的狀況，加上屋主張女在案發前的目擊證詞，且江男又通過測謊，考量江對兒童犯罪，應加重其刑，但符合自首而可減刑，合議庭因此將他判刑10年半。