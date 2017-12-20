中影前副董莊婉均掏空7.5億 今早到案發監執行

2017-12-20 10:47

〔記者謝君臨／台北報導〕中影前副董事長莊婉均被控利用時任中影董事長蔡正元出國機會，挪用公款7.5億元，最高法院依偽造有價證券等罪，累計判莊8年6個月徒刑確定，其中9個月徒刑可易科罰金，台北地檢署發出傳票通知莊於本月13日上午發監執行，但莊並未現身，檢方已於14日簽發拘票，拘提莊女，今天上午莊女已到案，現由檢察官庭訊中。

據了解，莊婉均曾向北檢聲請暫緩入監執行，但檢察官認為莊提出的聲請事由不符規定，日前已駁回其聲請。據了解，莊女曾向北檢聲請於今日入監，但並未獲准。