北市公車撞上中正橋墩 號誌燈倒塌車流大回堵

2017-12-20 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市重慶南路三段今天早上7點多發生車禍，一輛公車在中正橋往永和方向的上橋處撞上橋墩，造成號誌燈倒塌橋面，由於是上班時間車流量大，倒塌的號誌燈桿阻礙汽機車上橋，車流都回堵到重慶南路三段、和平西路上，警方目前已到場排除狀況。

《蘋果日報》報導，公車不慎撞上中正橋的橋墩，導致號誌燈倒榻，所幸車上乘客無人受傷，僅受驚嚇，警消獲報到場後，發現公車車頭毀損、擋風玻璃破裂。而重慶南路三段和和平西路車流回堵，不少民眾改道往永和方向，警方則已在場疏導，排除車禍狀況。