王炳忠等人涉違國安法 檢方訊後全請回

2017-12-20 02:00

〔中央社〕台北地檢署偵辦新黨發言人王炳忠等人疑涉國安法案，檢方偵訊一個多小時後，今天凌晨0時15分左右將王請回。王炳忠指出，一切按他所知作證，希望檢調辦案不要有任何政治考量。

北檢調查王炳忠等人疑涉國家安全法案件，昨天清晨指揮警、調單位持搜索票到王的家中等處搜索；王炳忠、林明正、侯漢廷、陳斯俊等4位新黨青年軍，以及王炳忠的父親等人被帶回調查局接受偵訊。北檢昨天晚間也借提與王炳忠等人有交情的「中生共諜案」被告周泓旭，藉此釐清相關案情。

昨天晚間7時起，林明正等6人先後在調查局調查官陪同下，先後抵達北檢接受檢察官複訊；檢方訊後將他們全數請回。

新黨支持者、統促黨總裁張安樂次子張瑋等人到場聲援。張瑋說，自己不認識王炳忠等人，但大家都是統派青年，所以前來互相關心，而檢調的動作很明顯是對統派團體做追殺，雖然王等人是以證人身分接受調查，但受到的待遇卻像犯人。

王炳忠離開北檢時接受媒體訪問指出，今天來北檢是盡一個做證人的義務，希望檢調不要有任政治考量、秉公處理，至於案件部分，基於偵查不公開，無法透露。

王炳忠解釋，為何會說整個搜索行動像「綠色恐怖」，是因他懷疑這是否有政治操作？因為新黨才剛結束與大陸台辦的創新之旅，而自己沒有去和公務員聯絡，「如果懷疑我們發展組織，我們發展的是新黨的組織、新黨青年軍的組織」。

王炳忠也說，警、調人員搜索時他拿手機蒐證，是為了維護自己的權益，這也是看到民進黨前議員徐佳青過去談到若被搜索時，對方既然進行蒐證，自己也可以反蒐證。