消防署舉辦防災研討 提升科技救災量能

2017-12-19 23:59

〔記者陳薏云／新北報導〕現代科技層出不窮，防救災所面臨最大的考驗，不再只是傳統火災，透過現代科技和救災技術進步，搶救性命是世界各國防災體系共同努力的目標；消防署今舉辦新世紀消防科技救災論壇平台，邀請政府、民救難團體參與研討，一同改善救災環境。

內政部建築研究所博士雷明遠發表防火避難引導系統，以智慧化導引方式，蒐集環境資訊進行環境安全監控，當環境安全值超過閥值時，即時利用環境資訊運算出最佳逃生路徑；台北市政府消防局開發視訊報案app，透過視訊將災害或救護現場資訊，第一時間讓119及指揮官直接快速決策、快速派遣。

消防署為利火災現場救災指揮管制工作的執行，也開發了一套系統，期望能正確即時提供救災情資，協助指揮官決策判斷，擬定救災方針，有效快速展開搶救部署。

另外也邀請民間專家發表安全管制暨定位救命系統、智慧建築即時監測與雲端訊息傳送雲端系統、空拍機等技術，希望能集思廣益，改善防災環境。

中華消防協會理事長陳崇賢身為退休空勤總隊前總隊長，對於各界在消防救災領域所投注的努力深受感動，特別頒發感謝狀及獎金予各發表人以表感謝，期望透過中央、地方政府及民間相互交流，來協助消防單位提供給民眾更優質的救災救護服務。