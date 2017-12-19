犯小模命案求處死刑 檢方痛批程宇「愛情騙子」

2017-12-19 22:30

［記者黃捷／台北報導］性侵殺害小模的犯嫌程宇另涉違反性侵害犯罪防治法、詐欺及侵占罪，士林地方法院今開庭，公訴檢察官痛批程宇「愛情騙子、詐騙成性」，建請合議庭從重量刑。

檢方起訴指出，程宇曾犯下性侵案件，出獄後仍須接受身心治療及輔導教育，去年接獲衛生局通知，卻從未按時報到，違反性侵害犯罪防治法；程宇另使用偽造的信用卡，企圖盜刷支付飯店費用失敗，住完沒付錢就落跑，還以話術騙走前妻10多萬元，涉犯詐欺罪；他還將陳姓友人的手機據為己有，另涉犯侵占罪。

士林地院今傳喚陳男、程宇母親及前妻出庭作證，程母拒絕作證，陳男則供稱，他與程宇約在餐廳吃飯，程宇藉口自己手機收不到訊號，借用他的手機到餐庭門口講電話，之後卻一去不回，連3000多元餐費都是他支付。

前妻則證稱，她2015年11月間開Uber認識程宇，程宇自稱是某跨國集團的執行長，一個月有50億營業額，願意每月花10萬雇用她當司機兼秘書，但她必要先幫忙墊付生活開銷，直到月底公司匯款就能還清，她深信不疑，10天後兩人更登記結婚，後來發現受騙時已損失10多萬元。

不過，程宇表示衛生局寄送的通知書他也都沒收到，並非故意曠課，並否認侵占手機，堅稱有給陳男2000元付餐費，請求調閱餐廳監視器還他清白，至於前妻指控，他則辯稱從未提過公司營收，只有給前妻看過名片，反控對方偽證。