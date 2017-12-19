12/19 大樂透頭獎連12摃 今彩539頭獎開出4注！

2017-12-19 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月19日）開獎的第106000105期大樂透頭獎連12摃，下期頭獎上看2.6億元；第106000302期今彩539頭獎開出4注，每注可得600萬元，分別由新北市汐止區建成路142巷7號「興望彩券行」、台北市松山區南京東路四段133巷8弄1號「立富行」、台北市大安區金山南路二段89號「利即發商行」、南投縣草屯鎮炎峰里青雲街48號1樓「圓環彩券行」開出。

第106000105期大樂透中獎號碼為「03、14、18、31、41、42，特別號：02。」頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得獎金215萬6892元；參獎共40注獲得，每注可得5萬8070元；肆獎共101注獲得，每注可得1萬4784元；伍獎共2008注獲得，每注可得2000元；陸獎共2994注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬1342注獲得，每注可得400元；普獎共3萬6922注獲得，每注可得400元。

第106000105期49樂合彩中獎號碼為「03、14、18、31、41、42」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合116注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3184注中獎，每注可得1250元。

第106000302期今彩539中獎號碼為「04、08、11、25、27」，頭獎共4注獲得，每注可得600萬元；貳獎共328注獲得，每注可得2萬元；參獎共7231注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1290注獲得，每注可獲得50元。

第106000302期39樂合彩中獎號碼為「04、08、11、25、27」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共192注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5856注中獎，每注可得1125元。

第106000302期3星彩中獎號碼為「664」，正彩共4注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000302期4星彩中獎號碼為「3651」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」