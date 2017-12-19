臉書霹靂火！姊妹接力品頭論足批小三 都被判拘役

2017-12-19 21:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化哀怨女「被封小三」，還被人在臉書社群公開指「長得像鬼，只能當妓女、砲友」，網友「品頭論足」也被告上法院，3人被判拘役5至10天。

這齣「家庭霹靂火」在前年8月於彰化某臉書社群上演，眾網友看得瞠目結舌。林家大姐公然點火，她先在臉書社群發文「昨晚總算是目睹到傳說中的小三模樣，真是嚇死人，長得像鬼一樣醜，拜託，現在雖然是鬼月，請你不要出來嚇人好嗎？」

妹妹主動接棒，貼上一張疑似小三照片，並發文「你說的是這個女人嗎」？大姐說「是阿，請大家下載下來，貼在門口避邪」。

妹妹竟接話留言：「雖然長的不怎麼樣，聽她老公說她床上功夫還不錯餒。」大姐繼續回話說：「把她當成免費的妓女在使用，真是傻女人，無言。」

這時，林家的堂妹也加入戰局，留言「愛當砲友不會有好下場，小三可能砲友當習慣了」、「她應該是當了不少人的小三，到了這年紀還是小三。」

被指為小三的劉女事後截圖提告，包括大姐、妹妹和堂妹都被指妨害名譽，但3人都說「我又沒有指名道姓」。

法官審酌3人留言前後文及所張貼的劉女照片，認為評論對象都是劉女及林女妹婿，文字內容都是在指涉2人有婚姻外不正常交往，甚至已有肌膚之親，不過這屬私德非屬可受公評之事，認定3人犯共同散布文字誹謗罪，率先發文的林女判拘役10日，林女妹妹及堂妹則處拘役5日，均得易科罰金。