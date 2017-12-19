「碎掉可拼回原樣」 手藝高超古董修復師藏毒被抓

2017-12-19 20:32

〔記者王捷／台南報導〕丁姓男子是古董、藝術品修復師，手藝在業界小有名氣，不過疑似因為生意不好，染上吸毒習慣，進入毒品世界後，結交更多吸毒朋友，18日晚上他找朋友來家「幫忙」，警方發現有不正常的人出入丁男的工作室，直覺有問題，進入丁男工作室後發現地上散落毒品，掀開床墊後才發現毒品藏在床底下，查出10多公克的安毒，訊後將現場5人移送法辦。

46歲的丁男從年輕時跟師父學古董與藝術品修復，手藝相當精細，碎掉的藝術品他可以從碎片拼成原樣，一件修復作品從數千元收費到數萬元不等，但疑似前2年生意不好，丁男染上安毒，從此生活便陷入混亂。

吸毒之後，丁男結識更多吸毒的朋友，讓他無法脫身，18日晚間朋友疑似聚集在丁男的工作室吸毒，平常警方就發現丁男的工作室出入複雜，加上丁男曾經吸毒被抓，那天他的工作室異常多人，因此讓警方懷疑有問題，立即呼叫支援到現場。

警方進入丁的工作室，當場就發現床邊有一包沒藏好的毒品，當下沒有人承認，直到警方掀開床墊，才發現床墊下也有毒，這時現場有一名女子坦承吸毒，警方將現場5人列為關係人全數帶回警所偵訊。

起初丁男認為警方沒有搜索票，且他也是關係人，不能對他搜身，但是最後警方勸他，既然有一技之長，不要浪費自己的才能，看能不能趁這次被抓戒毒，以後將這項技藝傳承給後輩，最後丁男才交出數包毒品，訊後警方將他依毒品危害防制條例移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆