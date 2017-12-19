奮戰7小時！鹽埔漁港火燒船 怪手直接開挖船艙撲滅

怪手挖開船艙，讓消防人員得以灌救，撲滅火勢。（記者陳彥廷翻攝）

2017-12-19 20:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新園鄉鹽埔漁港今天（19日）早上11點左右傳出漁船火警，屏東縣消防局第三大隊馬上到場搶救，但因船身為玻璃纖維材質，火勢早已一發不可收拾，消防人員眼見無法撲滅，下午約4點獲船主同意後，調來貨運平台船及怪手，從海上開挖船艙，灌救火點，消防人員一度摸黑救火，辛苦了7個小時後，終於撲滅火勢。

今天早上，東港籍CT4漁船安穩發26號船艙冒出陣陣濃煙，鹽埔安檢所守望人員見狀，馬上通報119，並管制港區出入，11點19分東港分隊趕到場搶救，但船身是玻璃纖維製，漁船不斷冒出濃煙，現場惡臭撲鼻，火勢在船艙內悶燒，第三消防大隊出動10車25人到場灌救。漁船材質易於延燒，加上起火點不明，消防人員只能在外灑水及噴泡沫。

安穩發26號悶燒，濃煙沖天，遠在崁頂、林園都能見到與霧霾不同色的灰色濃煙，令人膽顫心驚。附近崁頂分隊全部車輛、南州和萬丹分隊水庫車、枋寮分隊化學車及潮州分隊空壓車隨後也都到場支援，最後總計出動20車42人。

不過，火勢仍控制不住，消防局唯恐火勢再擴大，甚至波及他船，徵求船主同意後，近下午4點調來平台船及怪手，直接開挖船體灌救，在下午5點16分控制火勢，消防人員摸黑救火，終於在下午6點25分完全撲滅火勢。

漁船中段及後段因怪手開挖全毀，船體下半部泡於海水中，現場燃燒面積約30平方公尺，起火原因現由火調人員調查處理中。

據了解，這條漁船船齡僅10年，重達93噸，原本都在東港泊區出沒，據傳造價加上之前和這次維修的價格高達5000萬元，這次為了維修，而轉移泊至一溪之隔的鹽埔漁港，整艘漁船付之一炬。

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