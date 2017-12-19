娃娃機「磁鐵大盜」橫行台中 台主PO網抓人

2017-12-19 19:20

〔記者陳建志／台中報導〕夾娃娃機風行全台，也引發宵小覬覦。有個身材微胖的男子近日接連在台中一中街、太平和大里的娃娃機店，以強力磁鐵將藍芽喇叭等物品吸到洞口後偷走，一名許姓台主18日在臉書貼出竊嫌行竊過程，只見他前後不到10分鐘就偷走兩個價值2000多元的藍芽喇叭，希望民眾協助指認，台主則是人人自危，急思反制之道！

許姓娃娃機台主昨天在個人臉書貼出影片、照片，提醒大家，有個身材微胖的男子在大里出沒，拿著強力磁鐵偷機台內物品，要大家幫忙分享指認，揪出賊星。

許姓台主今天（19日）受訪時說，18日凌晨5點25分左右，這名竊嫌先走進大里大明高中旁一間娃娃機店，將強力磁鐵藏在外套袖子內，手臂靠近機台，將裝有藍芽喇叭的鐵盒子慢慢吸到洞口後偷走。

許姓台主說，竊嫌得手兩個後，約凌晨5點39分走進大明路自己所有的機台，故技重施，「吸走」藍芽喇叭，約10分鐘就偷走兩個，迅速離開。一個喇叭價值1000多元，實在很可惡！

許姓台主PO出的影片經分享後，其他機台業者也紛紛貼出照片，才發現，這名竊嫌以同樣手法在太平、一中街等地的娃娃機店行竊，至少已犯下4起娃娃機竊案。

大里、太平的警方接獲報案後調閱監視器畫面，發現竊嫌都騎車到附近巷子停靠，再步走到娃娃機店內行竊，已鎖定竊嫌身分，全力追查下落中。

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