殺警案求償千萬明年1月宣判 薛妻今出庭哽咽

2017-12-19 18:51

〔記者溫于德／台北報導〕北市信義分局偵查佐薛貞國3年前排解夜店糾紛，卻被圍毆致死，引發喧騰一時的「夜店殺警案」；刑事二審將於下週四宣判。至於民事方面，雖有56名被告與家屬以4051萬和解，但仍有15位被告未和解，被連帶求償上千萬元。全案今下午再開，未達成和解的藝人易淑寬的之子易寶宏，透過訴訟代理人表示，希望薛家人准予分期付款；遺孀黃家鳳則哽咽的說，盼法官判賠前，能審酌個別被告刑事責任後作認定。法官庭末定明年1月23日下午5時宣判。

據悉，薛家總求償金額為5129萬餘元，但曾威豪、劉芯彤、糾眾「總司令」蕭叡鴻，與「四大司令」周譽騰、郭士均、許淳凱與萬少丞等人，均已認賠1320萬，加上其餘49名被告承諾賠償2731萬元，共已56人達成4051萬和解；但15名未和解部分，被提起連帶求償1078萬餘。

台北地院安排今日下午再度開庭；薛妻庭前受訪時提到，這15人除了賠償金額談不攏外，犯後態度也是重要考量原因，「易寶宏犯後態度就不好」；她另以一名已和解被告為例，對方雖每月只能付款2000元，「但他態度好、仍獲和解並撤告。」

薛妻入庭後則啜泣提到，事件發生至今已超過3年，細數刑事開庭超過100次、調解庭20餘次以及民事庭在內，均親自到庭，因而盼法官在決定賠償金額前，能夠審酌本件15位報告的個別犯行。

而易寶宏今年9月雖透過訴訟代理人承諾賠償30萬元；但稍早又說，易本身沒工作，加上易淑寬演藝事業現已中斷，若要一次性賠償、具其難度，盼當事人給予「分期付款機會、但金額可提高」；薛妻考慮後雖可接受分期，但透過律師表示「賠償金額改為100萬元。」訴訟代理人得知後將於庭後通知易母。

法官庭末諭知全案辯論終結，定明年1月23日宣判；待被告退庭後，法官也暖心詢問薛妻與家人目前生活狀況。薛妻庭後表示，宣判當日將會到庭聆判。