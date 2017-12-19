酷刑逼債 燙手腳 點炮炸GG判賠46萬

2017-12-19 19:12

〔記者王定傳／新北報導〕男子吳全恩為首的討債集團，將欠債的廖男及簡姓友人押往旅館，拿熱融膠條鞭打、熱水燙手腳、逼吞寶特瓶、鋁棒敲牙，還要簡男模仿A片自慰，甚至拿熱水與鞭炮燙、炸生殖器；被害者廖男提出求償，新北地院判吳全恩及另4名共犯賠償他合計46萬餘元，可上訴。

據查，吳全恩除本案，還涉其他刑案，一審法院判他12年徒刑，其中1年半可易科罰金，另4名共犯被判4個月至8年不等徒刑。

檢警調查，賴姓男子不滿廖男積欠9萬元，且懷疑廖男向警方指控他是毒品上游，102年6月14日清晨6時許，夥同吳全恩等人闖進廖男投宿摩鐵，以熱融膠條、鋁棒毆打，還拿膠帶綑綁、熱水燙手腳、逼吞空氣槍鋼珠，恐嚇不從即予活埋。

廖男及簡姓友人分遭凌虐到早上9時許，因退房時間已到，吳男等人把2人押往新北市樹林一間摩鐵繼續「上課」，還播放追債時凌虐他人畫面，逼簡男生吞寶特瓶、拿鋁棒敲牙齒，甚至要簡男咬著鐵條，再由眾人敲擊兩側凌虐，並逼簡男咬鐵條撞垃圾桶。

簡男痛苦不已，拿鐵條敲牙齒自殘，眾人見狀在旁嘲笑，持續凌虐到上午11時，吳男要兩人「二選一」，選擇「被栽毒」送辦，否則繼續「上課」，廖男不從，吳隨即命兩人猜拳，逼贏家拿空氣槍射擊輸家身體。

賴男還要簡男模仿A片自慰，甚至拿熱水燙下體，還命廖男協助簡男勃起，吳男見狀加入，將鞭炮夾在簡男兩腿中點燃爆炸。當晚7時許，眾人將2人帶往樹林大同山觀景台，把鞭炮綁在簡男身上點燃，要簡男追到廖男「才可下課」（指放人），極盡凌虐之能事。