台東銀樓搶案 歹徒持斧頭破窗搶走金觀音

被搶走的金觀音13多兩重，市價約7、80萬元。（照片由銀樓業者提供）

2017-12-19 17:30

［記者陳賢義／台東報導］台東近日治安不平靜！繼成功鎮前晚發生妒夫雙刀闖遊藝場，10幾刀剁死櫃台妻的悲劇，台東市區今日下午又傳銀樓搶案，2名年輕男子共乘1輛機車，光天化日之下1人持斧頭破窗搶走1尊13多兩重的純金觀音，1人接應，得手後立馬加速逃離，初估財損約7、80萬元，警方調閱店內及附近監視器緝匪。

下午3時40許，台東市區中華和大同路口仍是車水馬龍，位於路口的銀樓店員正忙著份內工作，突傳破窗巨響，嚇壞了店員和路經目睹搶案的路人，店家旋即報案。騎樓走道布滿碎裂櫥窗玻璃，搶匪匆忙中還將犯案斧頭掉落現場，路人得知有人搶銀樓駐足議論，哀嘆台東近日治安真的亮起紅燈了。

陳姓目擊者指稱，2名搶匪均為男性，年約20餘歲，未走進銀樓，其中1人拿起斧頭破窗，拿了純金觀音就走，另人則坐在機車上等待接應，由於時間太匆忙，目擊者原本想記下車牌，但犯案搶匪共乘機車連車牌都沒有，只能眼睜睜的看著他們揚長而去。店家表示，搶匪僅搶走1尊純金觀音，重量約13兩多，以目前市價1錢4680元，初估財損約7、80萬元。

台東警分局偵查隊長許建坤表示，2匪得逞後即朝市區正氣路方向加速逃逸，由於頭戴安全帽，尚無鎖定特定對象，已調閱店家及鄰近路口及街道監視器，依據身形研判應是年輕人，但仍須進一步追查釐清。

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搶匪持斧頭破窗搶走金觀音。（記者陳賢義攝）

台東市區傳銀樓搶案，警方拉起封鎖線蒐證緝匪。（記者陳賢義攝）